Украина: Соборивме моќен руски бомбардер Су-34

Украинските одбранбени сили соборија руски ловец-бомбардер Су-34 во областа Луганск во источна Украина, изјави портпаролот на Генералштабот на вооружените сили на Украина, Андриј Ковалиов. Ковалиов додаде дека рускиот авион Су-34 бил соборен на 29 јануари.

⚡️ Military: Ukraine downs Russian Su-34 jet over Luhansk Oblast.

Ukrainian air defenses shot down a Russian Su-34 jet over Luhansk Oblast on Jan. 29, said Andrii Kovalev, a spokesperson for the General Staff, on Jan. 30.https://t.co/qgWMgHKzg0

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2024