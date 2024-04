Украина собори руски стратешки бомбардер „Ту-22“ (Видео)

Рускиот суперсоничен бомбардер со долг дострел „Ту-22М3“ е уништен како резултат на заедничка операција на Главната разузнавачка управа (ГУР) на Министерството за одбрана и воздухопловните сили на Украина, соопшти Киев. Според одделот, ноќта на 19 април, овој авион лансирал проектили врз градови низ земјата.

„Успеавме да собориме ‘Ту-22МЗ’ на оддалеченост од околу 300 километри од Украина користејќи ги истите средства со кои претходно го погодивме рускиот авион за откривање и контрола на долг дострел А-50“, соопшти Главната управа за разузнавање, додавајќи дека по ова „Ту-22МЗ“ можел да лета до областа Ставропол, каде што падна и се урна.

Главната управа за разузнавање објави видео од работата на ракетните лица и нагласи дека ова е прво успешно уништување на стратешки бомбардер во воздух за време на борбена мисија од почетокот на целосната инвазија на Русија на Украина.

Претставникот на управата Андреј Јусов додаде дека друг авион го следел „Ту-22МЗ“, кој бил принуден да се сврти откако украинските вооружени сили го собориле ракетниот носач.

‼️ Russian Tu-22M3 strategic missile carrier has crashed in Stavropol region after performing a combat mission

Russian Defense Ministry said a "technical malfunction" caused the crash, noting that there was no ammunition on board.

Three pilots have been found alive, two of whom… pic.twitter.com/LruTYwcRz3

— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2024