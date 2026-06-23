Три пожари сè уште беснеат низ Македонија, службите на терен

23/06/2026 15:16
Фото: Б. Грданоски

На територијата на државата до 15 часот денеска се регистрирани вкупно пет пожари на отворен простор, од кои три се уште се активни, а два се целосно изгаснати.

Според информациите од надлежните институции, активен е пожарот во Општина Пробиштип кај селото Петршино, каде што е зафатена ниска вегетација. Пожар има и во Општина Свети Николе, на потегот меѓу селата Делисинци и Сарамзалино, каде што исто така гори ниска вегетација.

Третиот активен пожар е во Општина Богданци, покрај локалниот пат Богданци – Стојаково, каде што огнот зафатил површини со ниска вегетација.

 

Во меѓувреме, пожарникарите успеале целосно да ги изгаснат пожарите во Општина Ранковце кај селото Вржогнци, каде што биле зафатени автомобил и стрниште, како и пожарот во Општина Сарај кај селото Грчец.

Надлежните служби остануваат на терен и продолжуваат со активностите за локализирање и целосно гаснење на активните пожари, со цел да се спречи нивно понатамошно ширење.

Поврзани содржини

„Везилка“ од утре почнува да везе
Ненадејно почина градоначалникот на Брвеница, Јовица Илиевски
Димитриеска – Кочоска: На Детската клиника имало лица кои незаконски биле повикани на работа
Од петок започнува „Културно лето“ во Кисела Вода – три дена ќе се слави роденденот на општината
Љубојна го отвора „Кривопаланечкото културно лето 2026“
Историчарката Наде Проева постхумно одликувана со Орден „8 Септември“
ЈП „Водовод и канализација“: Скопскиот канализационен систем не е место за одлагање секаков отпад
Вандализирано детското игралиште „Патрик“ во Аеродром, општината поднесе кривична

Најчитани