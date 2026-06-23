Три пожари сè уште беснеат низ Македонија, службите на терен

На територијата на државата до 15 часот денеска се регистрирани вкупно пет пожари на отворен простор, од кои три се уште се активни, а два се целосно изгаснати.

Според информациите од надлежните институции, активен е пожарот во Општина Пробиштип кај селото Петршино, каде што е зафатена ниска вегетација. Пожар има и во Општина Свети Николе, на потегот меѓу селата Делисинци и Сарамзалино, каде што исто така гори ниска вегетација.

Третиот активен пожар е во Општина Богданци, покрај локалниот пат Богданци – Стојаково, каде што огнот зафатил површини со ниска вегетација.

Во меѓувреме, пожарникарите успеале целосно да ги изгаснат пожарите во Општина Ранковце кај селото Вржогнци, каде што биле зафатени автомобил и стрниште, како и пожарот во Општина Сарај кај селото Грчец.

Надлежните служби остануваат на терен и продолжуваат со активностите за локализирање и целосно гаснење на активните пожари, со цел да се спречи нивно понатамошно ширење.