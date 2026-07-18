Трамп сака уште едно Светско првенство, но без Канада и Мексико

Додека Светскиот куп, кој се одржува во Северна Америка, се ближи кон крајот, американскиот претседател Доналд Трамп ја изрази својата желба САД да бидат домаќини на уште едно Светско првенство во блиска иднина – на прием во Њујорк пред финалето во недела.

„Треба повторно да ги изберете Соединетите Американски Држави“, рече Трамп на прием во Трамп Тауер. „Но, овој пат ќе ги изоставиме како домаќини Канада и Мексико“.

САД беа домаќини на 78 од 104 натпревари на овогодинешното Светско првенство, вклучувајќи ги сите 12 натпревари од четвртфиналето па наваму.

Светското првенство во 2038 година е следниот турнир за кој земјата домаќин сè уште не е објавена. Иако 12-годишниот период историски би бил брз за земја што сака да биде домаќин на дополнително Светско првенство, тоа е агол на кој ФИФА донекаде се потпре со доделувањето на турнирите во 2030 и 2034 година.

Со оглед на тоа што Светското првенство во 2030 година, кое го одбележува својот стогодишен јубилеј, се одржува помеѓу Африка (Мароко), Европа (Шпанија и Португалија) и Јужна Америка (Уругвај, Аргентина, Парагвај), а Светското првенство во 2034 година во Саудиска Арабија (Азија), Северна Америка и Океанија се единствените континенти кои имаат право да бидат домаќини во 2038 година според сегашните правила за домаќинство на ФИФА.

Трамп, исто така, откри дека претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го контактирал за можноста САД и Кина да бидат заеднички домаќини на идно Светско првенство.

Трамп, кој ќе присуствува на финалето во недела помеѓу Шпанија и Аргентина во Ист Радерфорд, се вмеша во приказната за Светското првенство кога наводно го контактирал Инфантино за можноста да го поништи црвениот картон на американскиот напаѓач Фоларин Балогун.

Иако ФИФА контроверзно ја укина забраната од еден натпревар за да му дозволи на Балогун да игра, Американците загубија од Белгија со 4-1, повторно не успевајќи да стигнат до четвртфиналето.

„Донесе уште една одлична одлука“, му рече Трамп на Инфантино за одлуката на Балогун. „Но, никогаш нема да добиеш заслуга за тоа.“