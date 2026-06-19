Топло време за викендот, од понеделник услови за дожд

о текот на викендот времето ќе биде претежно сончево и топло, со мала локална облачност во претпладневните часови. Попладне се очекуваат услови за краткотрајна локална нестабилност, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Температурите ќе бидат летни, со вредности кои ќе се движат во висок интервал, при што максималните дневни температури во делови од земјата ќе достигнуваат од околу 29 до 38 степени Целзиусови.

Од почетокот на работната седмица во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец.