Тинејџер загина при уривање на фонтана во Шпанија за време на прославата на мундијалскиот трофеј

20/07/2026 12:23

Еден тинејџер загина, а тројца беа повредени кога фонтана се урна во Шпанија за време на прославата на победата на националниот тим на Светското првенство во 2026 година, објави „Европа Прес“, повикувајќи се на полициски извори.

Трагедијата се случи во градот Сиудад Родриго (провинција Саламанка) ноќта 19 кон 20 јули. Млади луѓе, инспирирани од победата на Шпанија, наводно се собрале околу фонтаната. Дел од структурата се урна, а камен паднал врз 13-годишно момче. Тој почина и покрај напорите за пружање помош. Уште тројца млади луѓе беа повредени и се уште се во сериозна состојба.

Во финалето на Светското првенство во 2026 година, Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 по продолженија и по втор пат стана светски шампион. 

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