Суспендиран ЕЕС системот на „Евзони“ за да поминат Србите

Српските патници кои пристигнаа на граничниот премин Евзони рано утрово доживеаја неочекуван пресврт на настаните кога, поради големите толпи и долгите редици предизвикани од новиот EES систем на ЕУ, неговата примена беше привремено суспендирана.

Србите кои пристигнаа на Евзони со автобус утрово околу 3 часот, пред зори, останаа во шок. Пред нив имаше уште најмалку 10 автобуси, а имаше и долги редици автомобили. Мислеа, тоа е тоа, ќе чекаат најмалку три часа за да преминат, и беа подготвени за агонијата што ги чекаше.

Првите патници кои излегоа од автобусот влегоа во EES процедурата. Дојдоа да фотографираат и да остават отпечатоци.

Сепак, гледајќи дека колоните нема крај, дежурниот полицаец реши сè со еден потег.

Се врати во кабината за патници од земји надвор од ЕУ и им покажа на сите да дојдат со своите пасоши.

„Како на лента, зеде пасоши, ги скенираше и ни гестикулираше со раката да продолжиме. Го запре системот EES за секунда и ја поминавме Евзона за рекордно време, побрзо од Македонската граница“, вели патничка од Србија, пренесува Б92.

За потсетување, целосната и задолжителна примена на системот EES (Систем за влез/излез) на границите на Европската Унија започна на 10 април 2026 година. Новиот систем на граничните премини и аеродромите создаде големи гужви, застои и часови чекање, па затоа веќе пред почетокот на сезоната беше утврдено дека ќе постои можност за суспендирање на системот кога гужвите на границите се големи.

Директорот на Националното здружение на туристички агенции на Србија (YUTA), Александар Сеничиќ, пред почетокот на сезоната објасни дека не е можно да се суспендира системот за Србите, но дека е постигнат договор благодарение на кој системот ќе биде исклучен, како што се случи во случајот со овој патник. Штом ќе има гужви, поточно, ако во колоната има 10 автомобили или 5 до 7 автобуси во периодот од крајот на мај до средината на септември, системот се исклучува. Ова правило ќе важи и за патните премини, како и за аеродромите.