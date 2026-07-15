Студија покажува дека одењето во музеи и кино го забавува стареењето

Редовното учество во културни активности, од одење во кино до посета на музеи, може да помогне во забавувањето на биолошкото стареење, а ефектот е споредлив со редовното вежбање, покажува ново истражување. Научниците анализирале податоци од речиси 2.000 учесници во долгорочната Англиска студија за стареење, која ги следи луѓето над 50 години низ цела Англија.

Учесниците во студијата пополниле прашалници во кои детално е наведено колку често оделе во кино, театар, концерти или опера и дали посетувале музеи и уметнички галерии, објавува The Independent. Врз основа на овие информации, бил креиран систем за бодување за културна ангажираност. Потоа медицинските сестри го оцениле секој учесник според десет физиолошки маркери, вклучувајќи индекс на телесна маса, сила на стисок на раката, брзина на одење и дијастолен крвен притисок, за да ја утврдат нивната биолошка возраст.

Повисоката ангажираност е поврзана со три години помлада биолошка возраст

Наодите, објавени во Journal of Epidemiology and Community Health, покажуваат дека повисоките нивоа на културна ангажираност се поврзани со побавно физиолошко стареење.

Анализата покажа дека луѓето кои посетувале музеи, галерии или кина на секои неколку месеци имале просечна физиолошка возраст од 66,9 години, три години помлада од оние кои го правеле тоа поретко или никогаш. Исто така, покажа дека луѓето со повисоко ниво на културен ангажман имале поголема веројатност да бидат жени, вработени и со подобро здравје.

Стратегија за здраво стареење

Истражувачите рекоа дека промовирањето на културниот ангажман може да биде „ветувачка стратегија за забавување на физиолошкото стареење и поддршка на здравото стареење кај постарите возрасни лица“. Тие додадоа: „Врз културниот ангажман може да се влијае и затоа може да послужи како ефикасна точка на интервенција за здрава долговечност“.

Тие исто така нагласија дека ефектот може да биде споредлив со редовната физичка активност. „Зголемувањето на географската и финансиската достапност на културната инфраструктура и настани би ги проширило можностите за редовно учество“, рекоа истражувачите.

„Културните активности во заедницата, исто така, можат да поттикнат поголемо учество. На пример, 10-неделна музејска програма, која вклучуваше разговори со куратори, ракување со предмети и уметнички активности, ги подобри емоционалните резултати како што се веселоста и чувството на охрабрување кај социјално изолираните постари лица“.

Уметноста како промотор на здравјето

Порано оваа година, студија од академици од Универзитетскиот колеџ во Лондон (UCL) исто така пронајде докази дека треба да се промовира уметничкото и културното ангажирање, како и вежбањето. Научниците од UCL открија дека низа активности се корисни, вклучувајќи читање, слушање музика или посета на галерија или музеј.

„Овие резултати го покажуваат влијанието на уметноста врз здравјето на биолошко ниво“, рече водечкиот автор на студијата, професорката Дејзи Фанкур од Институтот за епидемиологија и здравствена заштита на UCL. „Тие даваат докази дека уметничкото и културното ангажирање треба да се препознаат како однесување кое го промовира здравјето, исто како вежбањето.“

„Нашето истражување, исто така, сугерира дека учеството во различни уметнички активности може да биде корисно. Ова може да биде затоа што секоја активност има различни „состојки“ кои придонесуваат за здравјето, како што се физичка, когнитивна, емоционална или социјална стимулација“, заклучи Фанкур.