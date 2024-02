Стар сателит денеска ќе падне на Земјата

Неконтролиран сателит, познат како ERS-2, кој беше лансиран пред речиси 30 години, според научниците денеска ќе падне на Земјата. Европската вселенска агенција (ESA) истакнува дека е невозможно точно да се предвиди кога и каде ќе се случи тоа, бидејќи повторното влегување во атмосферата е природно и неконтролирано од луѓето.

ERS-2 треба да се распадне на парчиња, а повеќето од тие парчиња треба да изгорат за време на минувањето низ атмосферата.

ЕСА ја објави својата најнова прогноза во понеделникот, предвидувајќи дека сателитот повторно ќе влезе во атмосферата во среда во 11:14 часот по ET, или 15:19 часот по Гринич, што е 16:19 часот по наше време, со можно отстапување од околу 4 часа часот поради непредвидливата сончева активност.

Сателитските фотографии, направени меѓу 14 јануари и 3 февруари, покажуваат дека ERS-2 бил на надморска височина од повеќе од 300 километри. Моментално е на надморска височина од околу 200 километри и паѓа со брзина од над 10 километри дневно, со забрзување. Се очекува да почне да се распаѓа кога ќе достигне надморска височина од 80 километри, а потоа поголемиот дел од него ќе изгори при повторното влегување во атмосферата. Иако постои можност некои фрагменти да стигнат до површината на Земјата, тие најверојатно ќе паднат во океанот.

ERS-2 spotted! 📸🛰️

The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week.

These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ

— ESA Operations (@esaoperations) February 19, 2024