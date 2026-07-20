Срушен деценискиот мит за јајцата: Научниците открија колку можеме да јадеме

Со години, јајцата како храна беа мета на критики поради холестеролот што го содржат, а многумина ги избегнуваа, верувајќи дека го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања. Сепак, денес на тоа се гледа поинаку. Истражувањата покажуваат дека јајцата можат да бидат вреден дел од здравата исхрана.

Јајцата се исклучително здрави и богати со хранливи материи. Тие често се неправедно поврзани со холестеролот, но самиот холестерол во исхраната нема ист ефект како заситените масти од храна како сирење, путер и црвено месо“, објаснува нутриционистот Тереза ​​ДеЛоренцо.

Студија објавена во 2024 година покажа дека мажите кои јаделе повеќе од пет јајца неделно немале повисоки нивоа на LDL холестерол ако нивната исхрана содржела доволно влакна. Друга студија од 2025 година покажа дека луѓето кои вклучувале две јајца неделно во својата исхрана имале пониски нивоа на LDL холестерол во споредба со оние кои не јаделе јајца. Во исто време, остатокот од исхраната бил важен, особено внесот на заситени масти.

Затоа, јајцата се безбедна и корисна храна за повеќето луѓе. Просечната препорака е шест до седум јајца неделно, но за спортисти или луѓе со зголемени потреби за протеини, внесот може да биде поголем.

„Кај луѓе со покачен холестерол, се препорачува да се следи вкупниот внес на заситени масти, бидејќи тие имаат посилен ефект врз зголемувањето на LDL холестеролот отколку јајцата сами по себе“, вели нутриционистот Марко Шимиќ.

Тој додава дека иако постојат групи на кои им е потребен индивидуален пристап. Луѓе со тешки кардиоваскуларни заболувања или несоодветно контролирани дијабетичарите треба да го прилагодат внесот на своите здравствени потреби.

„Сепак, повеќето современи истражувања покажуваат дека умерениот внес на јајца не го зголемува ризикот од срцеви заболувања кај општата популација“, забележува Шимиќ.

Бидејќи многу луѓе јадат две или три јајца за појадок, покорисно е да се погледне неделниот просек. Ова значи дека можете да јадете појадок со две јајца неколку пати неделно, а остатокот да го распоредите на други оброци.

Ако некој сака да јаде едно или две јајца за појадок секој ден, тоа може да биде во ред сè додека остатокот од исхраната не е богат со заситени масти.

Јајцата содржат изненадувачка количина вредни хранливи материи. Тие се одличен извор на протеини, холин, витамин Б12, витамин Д, селен, како и лутеин и зеаксантин. Холинот, хранлива материја што учествува во работата на мозокот и мускулите, е особено интересна. Лутеинот и зеаксантинот помагаат во заштитата на очите од оштетување поврзано со продолжено гледање на компјутерски екрани, мобилни телефони, телефон и телевизија.

Иако белките богати со протеини се популарни кај луѓето кои сакаат да го намалат внесот на калории или масти, изоставувањето на жолчката губи голем дел од хранливата вредност на јајцето. Жолчките од јајца, вели д-р ДеЛоренцо, содржат лутеин, кој ги штити очите и може да помогне во зачувувањето на когнитивната функција, а содржи и најголем дел од холин. Сепак, белките од јајца можат да бидат добар избор во одредени ситуации. На пример, ако сакате да го зголемите внесот на протеини без дополнителни калории и масти, но не нутритивно еквивалентни на цело јајце.

Дополнително, нутриционистите препорачуваат комбинирање на јајца со храна богата со растителни влакна, како што се зеленчук, авокадо, грав, овошје или леб од цело зрно.