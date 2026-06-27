Србија на +38: Вучиќ поставува шатори и носи знаме од 500 метри, студентите на улици

Србија, со температури околу 38 степени, исто така очекува жежок политички викенд поради два најавени собири – поддржувачите на политиките на претседателот Александар Вучиќ денес ќе се соберат во Белград, а студентското движење ги повика граѓаните на голем протест во Краљево утре, на кој повторно ќе бидат побарани предвремени избори.

Центарот на Белград блокиран

Поради подготовките за митингот, каде што Вучиќ очекува десетици илјади луѓе пред српскиот Парламент, центарот на Белград е блокиран за целиот сообраќај до понеделник наутро, пред зградата на парламентот се поставуваат шатори, сообраќајот е запрен на споредните улици, а линиите на јавниот превоз се променети или привремено прекинати.

„Сè е подготвено за настан како никогаш досега“, пишуваат денес медиумите кои пропагандно се наклонети кон Вучиќ и владејачката Српска напредна партија (СНС).

Знаме од 500 метри

Се најавува целодневен настан наменет за деца и млади, музичка програма од фолк ѕвезди и развевање на „рекордно српско знаме, долго повеќе од 500 метри и тешко речиси еден тон“, што ќе биде увертира на обраќањето на Вучиќ во кое се очекува да зборува „за претстојните избори и новите државни мерки, со фокус на политичките разлики во земјата“.

Митингот во Белград е дел од кампањата „Србија победува“, со која Вучиќ се обидува да се спротивстави на повеќемесечната кампања на студентското движење „Студентите победуваат“ со која се бара распишување предвремени парламентарни избори.

Утре во Краљево, студентите

На денешниот митинг во Белград вчера му претходеше отворањето на дел од автопатот наречен Моравски коридор, на кој присуствуваше Вучиќ, што јавноста го смета за загревање за изборната кампања, иако – и покрај бројните најави на Вучиќ – овој предизборен календар сè уште не може со сигурност да се предвиди.

Утре во Краљево се очекуваат и десетици илјади луѓе од целата земја, во бран антивладини протести што траат повеќе од година и пол, поттикнати од смртта на 16 лица при уривањето на настрешница на железничката станица во Нови Сад на 1 ноември 2024 година, трагедија за која демонстрантите ја обвинуваат корупцијата и неактивноста на социјалните институции.