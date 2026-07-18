Инвазија на Аргентинци во Њујорк: Околу 50.000 навивачи пристигнаа пред финалето против Шпанија

18/07/2026 13:36

Пред финалето на Светското фудбалско првенство 2026, околу 50.000 навивачи на Аргентина пристигнаа во Њујорк (САД) за да ја поддржат репрезентацијата во борбата за трофејот против Шпанија, објавува „Марка“.

Не сите навивачи дојдоа директно од Аргентина – некои живеат во САД. Покрај тоа, не сите од нив ќе можат да влезат на стадионот. Масовното пристигнување на Аргентинците беше најавено по полуфиналето против Англија (2:1) во Атланта, каде што фирмите за изнајмување автомобили се соочија со недостиг од превозни средства.

Се очекува аргентинската публика да биде значително побројна од шпанската и во градот и на самиот стадион.

Финалето на Светското првенство во 2026 година помеѓу Шпанија и Аргентина ќе се одржи на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд, САД, утревечер од 21 часот по македонско време.

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