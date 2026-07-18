СП 2026: Франција и Англија ќе играат за третото место

18/07/2026 08:36

Репрезентациите на Франција и на Англија ќе играат натпревар за третото место на Светското фудбалско првенство 2026. Мечот ќе се одржи на стадионот „Хард Рок“ во Мајами, со почеток во 23 часот по македонско време.

Франција и Англија се сретнале 32 пати во текот на нивната историја, при што Англија победила на 17, Франција победила на 10 натпревари, нерешено завршија пет средби. Гол-разликата е 72:41 во корист на Англија. Тимовите се сретнале три пати на светските првенства: Англија победи во 1966 година (2:0) и 1982 година (3:1), додека Франција победи во 2022 година (2:1).

Франција заврши прва во група со Норвешка, Сенегал и Ирак, а во плејофот ги победи Шведска, Парагвај и Мароко пред да загуби од Шпанија во полуфиналето.

Англија заврши прва во група со Хрватска, Гана и Панама, а во плејофот ги победи ДР Конго, Мексико и Норвешка пред да загуби од Аргентина во полуфиналето.

Финалето на Мундијалот 2026 е закажано за утревечер (21 часот), а во него ќе се соочат Шпанија и Аргентина.

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