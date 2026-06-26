Сончево и топло

26/06/2026 07:02
Фото: Б. Грданоски

 Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер.  Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 15 до 20, а максималната ќе достигне од 29 до 37 степени. 

Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе има мали услови за локална појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 19, а максималната ќе достигне 35 степени.

Според прогнозата на УХМР, за време на викендот и почетокот на следната седмица под влијание на топла воздушна маса времето ќе биде сончево и топло. Температурата насекаде ќе биде над 30 степени, а наместа ќе достигне до 39 степени.

-Во вторник ќе се задржи топло време, но ќе има зголемување на облачноста со услови за пороен дожд. В среда ќе има мал пад на температурите и ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. 

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