Собраа повеќе од 300.000 долари за вработен во „Бургер кинг“ кој таму работи 27 години

Луѓето по пат на кампања на GoFundMe собраа повеќе од 300.000 долари за Кевин Форд вработен во „Бургер кинг“ во Лас Вегас, кој таму работи веќе 27 години.

Снимката на која се покажува со што работодавачите го наградиле за преданост кон компанијата стана вирална. Имено, во вреќичката имало чоколатца Reese’s, чаша од „Старбакс“, две моливчиња и една влезница за кино.

Burger King employee trends after video shows that he was gifted a goodie bag for his 27 years of work dedicated to the company pic.twitter.com/MLJiW21yKE

— My Mixtapez (@mymixtapez) June 21, 2022