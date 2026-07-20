Скалони не ја исклучи можноста да ја напушти функцијата селектор на Аргентина по истекот на договорот

20/07/2026 08:06

Њујорк – Селекторот на аргентинската фудбалска репрезентација, Лионел Скалони, објави дека има намера да го одработи својот договорот до крајот, а потоа не е сигурен дали ќе остане на функцијата.

-Ќе продолжам како селектор на Аргентина до декември. А потоа веројатно ќе заминам, рече Скалони ноќеска на прес-конференцијата по поразот од Шпанија во финалето на Светското првенство во 2026 година (0:1 по продолженијата).

Скалони му се заблагодари на Аргентинскиот фудбалски сојуз за можноста и истакна дека продолжувањето на неговиот мандат ќе бара „ресетирање“ и формирање нов тим, што ќе биде многу тешко.

Тренерот ја тренира репрезентацијата на Аргентина од август 2018 година, а неговиот договор важи до 31 декември 2026 година. 

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