Скалони не ја исклучи можноста да ја напушти функцијата селектор на Аргентина по истекот на договорот

Њујорк – Селекторот на аргентинската фудбалска репрезентација, Лионел Скалони, објави дека има намера да го одработи својот договорот до крајот, а потоа не е сигурен дали ќе остане на функцијата.

-Ќе продолжам како селектор на Аргентина до декември. А потоа веројатно ќе заминам, рече Скалони ноќеска на прес-конференцијата по поразот од Шпанија во финалето на Светското првенство во 2026 година (0:1 по продолженијата).

Скалони му се заблагодари на Аргентинскиот фудбалски сојуз за можноста и истакна дека продолжувањето на неговиот мандат ќе бара „ресетирање“ и формирање нов тим, што ќе биде многу тешко.

Тренерот ја тренира репрезентацијата на Аргентина од август 2018 година, а неговиот договор важи до 31 декември 2026 година.