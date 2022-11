Ситуацијата во Кина со короната и протестите како морничава дистопија (Видео)

Кинеските универзитети ги испратија студентите дома, а полицијата е на улиците во Пекинг и Шангај за да спречи повеќе протести во вторникот, откако групи луѓе поради строгите антивирусни ограничувања повикаа лидерот Ши Џинпинг да поднесе оставка во најголемото изблик на јавно несогласување во последните децении.

Властите олеснија некои контроли по демонстрациите во најмалку осум градови на копното и Хонгконг – но не покажаа знаци на повлекување од нивната поголема стратегија „нулта-ковид“ која затвори милиони луѓе во нивните домови со месеци во исто време. Безбедносните сили приведоа непознат број луѓе и го засилија надзорот.

Снимките од улиците на Пекинг и Шангај наликуваат како морничави сцени од некаков дистописки филм каде полицајци во медицински костуми маршираат за да спречат можни изблици на незадоволство

Откако полицијата е во акција, во вторникот немаше информации за протести во Пекинг, Шангај или други поголеми градови на копното на кои имаше групи кои се собраа во текот на викендот. Тие широко распространети демонстрации беа без преседан откако армијата го уништи продемократското движење предводено од студентите во 1989 година, со центар на плоштадот Тјенанмен во Пекинг.

Многу помала група се собра на универзитет во Хонгконг во вторникот за да протестира против ограничувањата на вирусот.

The situation with coronavirus restrictions in #China looks more and more like some kind of creepy dystopia. pic.twitter.com/NbVestqy0I

— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2022