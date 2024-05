Граѓаните ги блокираа улиците на Тел Авив, повикувајќи го Нетанјаху: Прифатете го прекинот на огнот или улиците ќе горат

Семејствата на израелските заложници, заробени во Газа, ја блокираа главната улица во Тел Авив за да бараат Бенјамин Нетанјаху да прифати договор за прекин на огнот. На Цеста Бегин се собраа неколку семејства.

Еинав Зангаукер, мајката на заложникот Матан Зангаукер, преку Канал 12 испрати директна порака до израелскиот премиер.

Тајмс оф Израел ги пренесува нејзините зборови: „Ова е ваш момент. Бидете храбри, бидете лидер. Владата и воениот кабинет мора да го прифатат договорот. Ни требаат нашите заложници дома. До крај“.

BREAKING: #Telaviv on fire & in complete chaos.

They are demanding agreement of the exchange deal and ceasefire which has been already accepted by the Palestinian resistance.#TelAvivKeith #Hamas pic.twitter.com/uWQMjhWMyo

