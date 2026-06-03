Сиљановска-Давкова ќе ја посети изложбата „Од глаголица до светлина: Визуелна ода за Св. Кирил и Методиј“ во Братислава

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска ќе го посети Националниот центар за култура и образование во Братислава, каде што е поставена групната изложба „Од глаголица до светлина: Визуелна ода за Св. Кирил и Методиј“.

На изложбата се претставени дела од македонските уметници Ана Митевска, Ангел Коруновски, Лазе Трипков и Александра Костадиновска, а куратор е Кирил Пенушлиски.

Преку сликарство, фотографија и современи визуелни интерпретации, авторите ја истражуваат врската меѓу историската меморија и современиот уметнички израз, отворајќи дијалог со духовното и културното наследство на Светите Кирил и Методиј, глаголицата и словенската писменост.

Според организаторите, изложбата нуди современо читање на културното наследство, претставувајќи го не како статичен историски артефакт, туку како жива духовна и визуелна структура што продолжува да комуницира со современиот контекст.

Изложбата беше отворена на 27 мај, а ќе биде поставена до 16 јуни, со поддршка на македонската Амбасада во Братислава и Министерството за култура и туризам.