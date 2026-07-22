Што значи загрозено културно наследство на УНЕСКО и како тоа ќе влијае на Охрид?

Загрозено културно наследство на УНЕСКО значи дека еден важен споменик или место е ставено на специјална листа бидејќи му се заканува уништување . Оваа мерка помага да се привлече итна помош, пари и внимание за да се спречи трајна штета.

Причини за загрозување

Војни и вооружени напади што можат да ги срушат градбите.

Природни непогоди како земјотреси, поплави или пожари.

Лошо управување, градба без дозвола и прекумерен туризам.

Што носи овој статус

Итна финансиска и техничка помош од светски фондови.

Посебен надзор од стручни лица за да се спаси местото.

Предупредување до државата да преземе брзи чекори за заштита. Охридскиот регион во моментов се соочува со сериозен ризик да биде официјално префрлен на Листата на светско наследство во опасност на УНЕСКО . Иако државата со години добиваше одложувања за да ги исполни препораките за заштита, Комитетот за светско наследство на својата 48. сесија во Бусан, Јужна Кореја (јули 2026 година), повторно алармираше за критичната состојба поради ограничен напредок на терен. Главните забелешки и закани од УНЕСКО Неконтролирана урбанизација : Масовната градба и големиот број дивоградби долж охридскиот брег ја менуваат автентичноста на регионот.

Еколошки проблеми : Доцнење на клучни инфраструктурни проекти и неефикасност на колекторскиот систем што води до загадување на Охридското Езеро.

Слабости во управувањето: Недоволна координација меѓу институциите и неспроведување на препораките од мисиите на УНЕСКО од 2017, 2020 и 2024 година. Што значи ова за Охрид? Доколку Охридскиот регион биде ставен на оваа листа, а денеска Комитетот за светско наследство на УНЕСКО ќе одлучува, тоа не значи директно губење на статусот, туку последен жолт картон и сериозно меѓународно предупредување. Тоа ќе донесе засилен меѓународен надзор и строги, временски ограничени мерки што државата мора веднаш да ги спроведе за да го спаси својот најголем природен и културен бисер.

Што значи да се има УНЕСКО светско наследство?