Што се случува со црниот дроб кога јадеме банани?

Бананите се меѓу најпопуларните видови овошје бидејќи се практични, заситувачки и богати со растителни влакна, витамин Ц и калиум. Бидејќи содржат природни шеќери, некои се прашуваат дали можат да му наштетат на црниот дроб, особено кај луѓето со неалкохолна масна болест на црниот дроб (MASLD). Гастроентерологот и хепатолог д-р Ќин Рао вели дека бананите, и покрај нивната содржина на шеќер, можат да имаат позитивен ефект врз здравјето на црниот дроб благодарение на нивните растителни влакна, калиум и антиоксиданси.

„Влакната помагаат во одржувањето на здравјето на црниот дроб преку промовирање на одржување на здрава тежина, подобрување на контролата на шеќерот во крвта и намалување на акумулацијата на масти во црниот дроб. Исто така, можат да помогнат во намалувањето на воспалението, што е важно за спречување на прогресијата на заболувањето на црниот дроб“, изјави д-р Рао за Параде. Тој додава дека влакната од бананите, исто така, го поддржуваат здравјето на цревата, кои се тесно поврзани со црниот дроб. Студија објавена во 2023 година покажа дека исхраната богата со растителни влакна може да го намали ризикот од MASLD.

Влакна, калиум и антиоксиданси

„Цревата и црниот дроб се тесно поврзани со таканаречената оска црево-црн дроб. Крвта од цревата тече директно во црниот дроб, па супстанциите произведени во цревата можат да влијаат на неговото здравје. Здравото црево помага во намалувањето на воспалението и ја поддржува нормалната функција на црниот дроб“, објаснува д-р Рао.

Тој додава дека храната богата со влакна, како што се бананите, ги поддржува добрите цревни бактерии и на тој начин индиректно му користи на црниот дроб. Тој исто така истакнува дека калиумот може да ја подобри чувствителноста на инсулин и да го намали воспалението, додека антиоксидансите ги штитат клетките на црниот дроб од оксидативен стрес.

Многумина се загрижени за количината на природен шеќер во бананите, но д-р Рао верува дека тоа не е споредливо со шеќерот од засладените пијалоци и преработената храна. „За разлика од засладените пијалоци и преработената храна, бананите содржат и влакна, витамини и антиоксиданси кои ја забавуваат апсорпцијата на шеќерот и носат здравствени придобивки“, вели тој.

Најважно е целокупната исхрана

Истражувањата за влијанието на овошјето врз здравјето на црниот дроб не се целосно едногласни. Преглед на студии од 2024 година ја поврза исхраната богата со овошје и зеленчук со помал ризик од MASLD, додека студија од 2022 година покажа дека луѓето со MASLD кои јаделе повеќе овошје имале повисок индекс на телесна маса. Ова укажува дека е важно да ја погледнете вашата исхрана како целина, а не само на една храна.

„Бананите можат да бидат здрав додаток на исхраната што е корисна за црниот дроб, но најважно е целокупниот начин на исхрана. Исхраната богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки, јаткасти плодови и риба обезбедува најсилна поддршка за долгорочно здравје на црниот дроб“, вели д-р Рао.

Со други зборови, бананите можат да бидат дел од балансирана исхрана, но сами по себе не можат да ја надоместат штетата предизвикана од нездравите навики во исхраната.