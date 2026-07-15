Што ќе прави Том Круз на церемонијата на затворање на Светското првенство? 

Њујорк – Церемонијата на затворањето на Светското првенство , носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. Заедно со пејачите Роби Вилијамс, Лаура Паусини, Никол Шерцингер, Џенифер Хадсон и интернет ѕвездата IShowSpeed, на сцената ќе се појави и холивудскиот актер Том Круз.

Спектаклот ќе се одржи во недела, 19 јули, во пресрет на финалниот натпревар на стадионот во Њујорк, Њу Џерси. Џенифер Хадсон ќе ја отпее американската химна, додека организаторите сè уште не открија каква улога ќе игра Круз, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

Многумина се прашуваат што ќе прави Том Круз

Објавувањето на листата на изведувачи предизвика бројни коментари. „Луѓе… дали е ова Светско првенство во ФИФА или некоја забавна програма?“ напиша еден корисник. Друг се прашуваше: „Тие дури и не пеат, што ќе изведуваат?“

Некои се пошегуваа за филмските улоги на Круз.

„Чекај, што ќе прави Том Круз? Да скокне од авион и да слета на стадион?“ напиша еден корисник. „Што, по ѓаволите, има Том Круз врска со Светското првенство?“, праша друг.

Дали ќе направи нешто слично на церемонијата на затворање на Олимписките игри?

Некои се потсетија на неговата претстава како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. Потоа го зеде знамето и „возеше“ до Лос Анџелес со мотор, скокна од авионот и позираше покрај знакот Холивуд во однапред снимена секвенца.

Тој е голем фудбалски навивач со години

Иако дел од публиката беше збунет од неговото појавување на церемонијата, Круз е познат со години како голем фудбалски навивач. За време на Светското првенство, тој беше фотографиран неколку пати на трибините со својот пријател Дејвид Бекам, со кого одржува блиски односи со години.

Актерот претходно рече дека верува оти Бекам одиграл клучна улога во популаризацијата на фудбалот во Соединетите Држави. „Стадионите низ лигата беа распродадени пред Дејвид дури и да одигра еден натпревар за Галакси. Луѓето кои никогаш не го следеле фудбалот одеднаш имаа причина за тоа“, рече тој.

Тој потсети дека МЛС имала 13 тима кога пристигнал Бекам, а сега има 30. „Кога пристигна Дејвид, Главната лига на фудбалот имаше 13 тима. Сега има 30. Тој освои две последователни титули со Галакси. Потоа дојде Интер Мајами, овој пат не како играч, туку како сопственик. Клубот почна да се натпреварува во 2023 година, а три години подоцна пристигна Меси. Кога Дејвид првпат дојде во Лос Анџелес, изгледаше сосема невозможно“, рече Круз.

„Да не беше Дејвид Бекам, немаше да го има Меси во оваа лига. Да не беше решил тој прв да дојде тука, тоа е влијанието што го славиме денес. Не само извонредна кариера, туку наследство што го промени правецот на спортот.“

На трибините од почетокот на турнирот

Круз е редовен навивач на Светското првенство уште од неговото основање. Тој беше на стадионот „СоФи“ во Инглвуд за церемонијата на отворањето на 12 јуни, каде што го гледаше натпреварот помеѓу САД и Парагвај со Дејвид и Викторија Бекам.

Пред натпреварот, тие заедно гледаа музичка програма, а камерите ги фатија како ја пеат американската национална химна.