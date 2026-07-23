Сензација: Ватерполиситите на Австралија го елиминираа светскиот првак Шпанија

23/07/2026 17:42

 Ватерполо репрезентацијата на Австралија направи големо изненадување на Светскиот куп откако по изведување на пенали го елиминираше светскиот првак Шпанија. Во регуларниот дел дуелот заврши нерешено 18:18, а по изведувањето на пенали Австралија победи со 5:3.

Сигурна победа во четвртфиналето избори Италија која со 18:12 ја совлада Грузија, додека Грција беше поуспешна од Црна Гора со 14:13. Полуфиналето го обезбеди и Унгарија, со триумфот над Хрватска со 16:11.

Полуфиналните дуели Италија – Грција и Австралија – Унгарија ќе се играат во сабота, а финалето е закажано за недела во 10 часот. Завршниот турнир од Светскиот куп се игра во Сиднеј.

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