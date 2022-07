Семејството се збогува со Ивана Трамп

САД– Последното збогување на Ивана Трамп се одржа во Њујорк. Бизнисменката и модна икона, и прва сопруга на Доналд Трамп почина минатата недела во несреќен случај, по пад од скали. Имаше 73 години.

На нејзиниот погреб во католичката црква Св. Винсент Ферер во Њујорк присуствуваа Трамп и неговата сегашна сопруга Меланија Трамп и нивниот син Барон и децата на Трамп со Ивана, Доналд Џуниор, Иванка и Ерик.

“Имаше мозок, имаше убавина. Таа беше олицетворение на американскиот сон. Таа беше сила на природата”, рекол најмладиот Ерик во својот говор посветен на неговата мајка.

Во својот говор неговата сестра Иванка истакна дека нејзината мајка била „пионер во светот на бизнисот“.

„Кога растев, мајка ми не ми кажа дека жената може да прави што сака, таа ми покажа. Таа остави свој белег и кај мажите и кај жените. Еднаш ми рече дека нема ништо што не може да направи во високи потпетици“, рече таа.

Иако нејзиниот брак од висок профил со поранешниот претседател ја катапултираше во центарот на вниманието во доцните 70-ти, Ивана беше многу повеќе од само г-ѓа Трамп – таа беше бизнисменка, спортистка, писателка, повеќеслојна дизајнерка на облека и накит. а пред се горда мајка обожавана од нејзините деца.

Родена како Ивана Мари Зелничкова во Злин, фабрички град во тогашна комунистичка Чехословачка, таа беше единственото дете на Мари, телефонски оператор и Милош, инженер кој почина во 1990 година. Ивана скијаше како дете и беше член на националниот скијачки тим, а спортот ја даде метафората што владееше со нејзиниот живот.

„Кога се спуштате по планина со 80 милји на час, не можете да сметате на мама или тато“, изјави таа претходно за PEOPLE. „Треба да сметате само на Ивана“.

Откако дипломирала на Карловиот универзитет во Прага како магистер по физичко образование, Ивана се омажила за австрискиот скијач Алфред Винклмајр за да добие западен пасош.

Кога се разделија две години подоцна, Ивана се пресели во Монтреал, каде што се занимаваше со манекенство. Нејзиниот стаж во индустријата за моделирање ја натера да го запознае Доналд додека беше на снимање во Њујорк во 1976 година. Тие се венчаа девет месеци подоцна, и на крајот добија три деца заедно: постариот син Доналд Џуниор, единствената ќерка Иванка и помладиот син Ерик.

„Мајка ми е мојата инспирација“, изјави Иванка, исто така мајка на три деца, за PEOPLE во 2016 година. „Таа беше врвен модел. Секогаш ни беше јасно дека сме нејзин приоритет, но тоа не значи дека ја добиваме 24 часа на ден“.

Додека таа и Доналд беа во брак, Ивана презеде клучни улоги во некои од бизнисите на Трамп, вклучително и водење на кулата Трамп во Атлантик Сити како извршен директор. Во својата книга „Трамп: Уметноста на договорот“, Доналд Трамп ја нарече Ивана „одличен менаџер“, опишувајќи ја како „барана и многу конкурентна“.

„Кога станува збор за водење на казино, добрите менаџерски вештини се исто толку важни како и специфичното искуство со игри“, напиша тој за Си-Ен-Ен. „Таа ми докажа дека сум во право.

Таа, исто така, беше именувана за претседател на хотелот Плаза во Менхетен – првата жена што ја има таа титула – во 1988 година, според Таун и кантри, и ги дизајнираше ентериерите на хотелот Гранд Хајат и кулата Трамп, според времето.

Помалку од една година откако таа и Трамп се разведоа – парот се раздели во 1992 година (заради врската на Трамп со манекенката Марла Мејплс со која се ожени и ја доби ќерката Тифани) – Ивана започна да излегува со богатиот италијански бизнисмен Рикардо Мазучели. Иако тој потпиша предбрачен брак пред нивната венчавка во 1995 година и лојално заостануваше зад неа на конвенциите и трговските центри, врската се распадна 20 месеци подоцна.

Ивана ќе се омажи уште еднаш, со италијанскиот актер Росано Рубиконди во април 2008 година по шест години врска.

Пред нивната венчавка, Рубиконди изјави за PEOPLE: “Многу сум возбуден што ќе се оженам за Ивана. Не ми пречи што е постара. Таа е неверојатна жена. Таа е спортистка, паметна, секси, смешна и остроумна бизнисменка. Заедно си поминуваме одлично“.

Поранешната двојка се разведе помалку од една година откако се венчаа во Палм Бич, Флорида; сепак, Ивана му помагаше додека бил тајно болен последната година од животот. Тој почина во 2021 година на 49-годишна возраст.

Иако љубовниот живот на Ивана честопати беше тема на таблоидите, мајката на три деца продолжи да ја тера својата кариера напред низ годините, откако напиша многу книги, меѓу кои Raising Trump, Free to Love, and The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again.

Таа, исто така, лансираше свој магазин за животен стил, Ivana’s Living in Style, и напиша колумна за совети наречена „Прашајте ја Ивана“ за Глоуб од 1995 до 2010 година.

„Сакам да бидам јас“, изјави таа за PEOPLE во 2011 година. „Имам прекрасни пријатели, момче. Животот е убав“.

Покрај нејзината писателска кариера, Ивана беше прославен моден и дизајнер на накит, чии производи од House of Ivana, вклучително и мириси, се продаваа на QVC London и Home Shopping Network (HSN) и заработија „десетици милиони“, напиша таа во нејзините мемоари од 2017 година, Raising Trump.

Во последните години од животот, Ивана продолжи да патува низ светот, поминувајќи го времето на многу локации во странство, вклучувајќи го и Сен Тропе, кој често го посетуваше.