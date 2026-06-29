Се поправа подната фонтана на плоштадот „Македонија“ – ќе биде пуштена за неколку дена
Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски најави дека подната фонтана на плоштадот „Македонија“ повторно ќе биде ставена во функција. Како што информираше тој, во моментот се изведуваат градежни активности, а само за неколку дена фонтаната ќе биде пуштена во употреба.
Ѓорѓиевски соопшти дека просторот околу фонтаната повеќе нема да се користи за движење на автомобили и товарни возила, туку повторно ќе биде уреден како пешачка зона и место за престој на граѓаните и посетителите.
„Ова повторно ќе биде место за прошетка, за фотографија, за убавина, за гордост. Место што ќе го разубавува плоштадот и ќе го претставува Скопје онака како што заслужува – достоинствено, модерно и препознатливо“, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи.
Тој посочи дека обновувањето на подната фонтана е дел од повеќе активности за враќање во функција на мноштво јавни обележја во главниот град. Фонтана „Лотосов цвет“, „Воин на коњ“, „Филип II Македонски“, „Олимпија“ и „Паднати борци“, плоштадот „ВМРО“, како и „Вечниот оган“ повтоврно се ставени во функција.
„Ги враќаме симболите на градот. Го враќаме сјајот на Скопје. Го враќаме она што со години беше оставено и заборавено“, порача градоначалникот.