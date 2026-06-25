Се осветлува фудбалскиот стадион во Илинден

25/06/2026 11:09

Општина Илинден продолжува со реализација на активностите за доградба и модернизација на фудбалскиот стадион во населба Илинден, со цел создавање современи услови за развој на спортот и организирање натпревари според највисоки стандарди.

Во рамки на тековните градежни активности започна поставувањето на современ систем за осветлување со над 30 рефлектори, кој ќе овозможи одржување на тренинзи и натпревари и во вечерните часови, согласно современите европски стандарди и УЕФА критериуми.

Поставувањето на осветлувањето е дел од поширок проект кој се реализира во повеќе фази, при што во претходниот период беше извршена целосна реконструкција и проширување на фудбалскиот терен, поставена е нова вештачка трева, изградена е заштитна ограда и имплементиран е современ систем за дренажа.

Паралелно се одвива и изградбата на нова трибина со капацитет од 1.100 гледачи, како и современи подтрибински административни и технички простории.

Проектот предвидува изградба на соблекувални со санитарни јазли и тушеви, простории за судии и службени лица, тоалети за посетители, вклучително и за лица со попреченост, магацински и складишни простории, како и посебен коридор за движење на играчите.

Со проектот е предвидено и хортикултурно уредување на околниот простор, изградба на паркинг за повеќе од 60 возила, како и обновување на комуналната инфраструктура.

Увид во текот на градежните активности изврши градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, кој истакна дека поставувањето на современото осветлување е значаен чекор во унапредувањето на условите за користење на стадионот, овозможувајќи негова функционалност и во вечерните часови.

Со реализацијата на овој капитален спортски проект, Општина Илинден продолжува да инвестира во спортската инфраструктура и ја потврдува својата заложба да остане препознатлив центар на спортот и спортските активности.

Поврзани содржини

На Урологија презентирана нова метода за откривање микроскопски траги од тумор во крвта
Нови докази во случајот „Пулс“
За што се помоли Орце Ѓорѓиевски на Божјиот гроб во Ерусалим? (видео)
Најмногу дожд наврнало во Гевгелија
„Денови на инклузивна култура и уметност“ во Рамстор Мол испрати силна порака за инклузија и еднакви можности
Викендов во Скопје ќе се прска против комарци
Нови правила за влез во ЕУ за дел од возачите од 1 јули
Температури до 38 степени, попладне можно локално невреме

Најчитани