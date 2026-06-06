СДСМ ќе ја промовира „Скопската иницијатива“ на меѓународна конференција
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска ќе биде домаќин на меѓународна конференција на која ќе биде промовирана „Скопската иницијатива“, заедничка активност за поврзување на прогресивните и социјалдемократските партии од регионот и Европа.
Како што информираат од СДСМ, иницијативата ја покренал претседателот на СДСМ, Венко Филипче, со цел заедничко дејствување на прогресивните сили во борбата против авторитарните трендови, корупцијата и за забрзување на европската интеграција на регионот, а целта на конференцијата е зајакнување на соработката меѓу социјалдемократските партии и креирање заеднички одговор на предизвиците со кои се соочува Западен Балкан.
Настанот се надоврзува на регионалните и европските напори за мобилизација на прогресивните сили, како и на пораките од Самитот за глобална прогресивна мобилизација во Барселона, а се одржува и во година кога Корчуланската школа одбележува 15 години постоење.
Конференцијата е во организација на СДСМ и Корчуланската висока школа, во партнерство со Интернационалниот центар „Олоф Палме“ и Центарот за нови иницијативи.
На настанот е најавено присуство на претставници на Партијата на европските социјалисти (ПЕС), Групата на социјалисти и демократи (С&Д), Социјалистичката интернационала, Фондацијата за европски прогресивни студии, како и на претставници од социјалдемократски партии, фондации и регионални иницијативи.