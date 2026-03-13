САД дозволија привремени купувања на руска нафта заглавена на море

13/03/2026 07:33

САД вчера издадоа привремено одобрение со кое им се дозволува на земјите да купуваат руска нафта која моментално е заглавена на море, додека Вашингтон се обидува да ги стабилизира енергетските пазари потресени од војната во која е вклучен Иран, јави ДПА.

Министерот за финансии Скот Бесент на Икс изјави дека мерката имала за цел „да го зголеми глобалниот дострел на редовното снабдување“.

„Оваа тесно прилагодена, краткорочна мерка се однесува само на нафтата што веќе е во транзит и нема да обезбеди значителна финансиска корист за руската Влада, која поголемиот дел од своите приходи од енергија ги добива од даноците проценети на местото на екстракција“, рече тој, пренесен од германската агенција.

Лиценцата дозволува испорака и продажба на руска сурова нафта и нафтени производи кои веќе биле натоварени на бродови од 12 март, се наведува во документот издаден од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии.

Овластувањето останува во сила до 11 април на полноќ по локално време во Вашингтон, пренесе ДПА.

Овој потег доаѓа во време кога енергетските пазари се потресени од војната на Блискиот Исток. Превозот низ Ормускиот теснец, една од најважните светски рути за глобален извоз на нафта, нагло се забави поради стравувањата од ирански напади.

Пред неколку дена САД ѝ одобрија на Индија во следните 30 дена да може да купува руска нафта што веќе е на море, потсетува ДПА. 

