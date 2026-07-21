Роналдо лајкна „ФИФА е мафија, една од најкорумпираните организации во светот“

Кристијано Роналдо се чини дека има свое мислење за патот на Аргентина до финалето на Светското првенство во 2026 година. Навивачите во понеделник забележаа дека португалската ѕвезда лајкнала видео на Инстаграм сметката @espejopublico, обвинувајќи ја ФИФА за корупција и помагајќи ѝ на Аргентина да стигне до финалето.

Потоа го избриша лајкот, но доказите остануваат

Официјалниот и потврден Инстаграм профил на Кристијано Роналдо (@cristiano) притисна „лајк“ на видео во кое се обвинува ФИФА за местење и помагање на Аргентина да стигне до финалето на Светското првенство во 2026 година. Тоа е клип од шпанската ТВ емисија Espejo Público во кој новинарката Пилар Родригез Лосантос жестоко ја критикува ФИФА. Во видеото, таа изјавува дека Аргентина требало да биде елиминирана „пред пет натпревари“ и дека ФИФА им помогнала да го поминат турнирот, кој го нарече „една од најкорумпираните институции на планетата“.

Иако лајкот од профилот на Роналдо потоа беше отстранет, навивачите и медиумите ширум светот успеаја да ги евидентираат доказите (скриншотови) што ги преплавија социјалните мрежи веднаш откако Шпанија ја победи Аргентина со 1:0 во финалето. Роналдо не се изјасни, но се шпекулира дали станува збор за намерен потег, активности на неговиот ПР тим или случаен „лајк“ додека гледал содржина на мобилен телефон.

ФИФА под сомнение

ФИФА се соочи со обвинувања за фаворизирање на Аргентина и претходно за време на првенството. Сомнежите се засилија по натпреварот против Египет, на кој му беше поништен гол, а истовремено се разгледуваше можен фаул од страна на аргентинската страна.

Пораз во финалето и истрага

На крајот, Аргентина го загуби финалето од Шпанија, која победи со 1:0. По натпреварот, имаше напад од аргентински фудбалери врз шпанските фудбалери. ФИФА започна истрага за однесувањето на аргентинската репрезентација. Поради ова, некои играчи би можеле да бидат суспендирани, а Аргентинската фудбалска асоцијација (АФА) би можела да биде казнета.

Збогум на Кристијано Роналдо

Португалија на Роналдо беше елиминирана од првенството во осминафиналето од Шпанија. Тој натпревар беше последното појавување на Роналдо на Светското првенство. Со 41 година, тој беше втор најстар играч на турнирот, зад шкотскиот голман Крег Гордон.

„Тажен сум што го напуштам Светското првенство на овој начин“, им рече тој на новинарите по поразот од 1:0. ESPN ги пренесува неговите зборови: „Како што реков вчера, дадов се од себе и си заминувам со чиста совест. Тоа е животот на еден фудбалер, мора да продолжиш понатаму. Да, ова беше моето последно првенство. Што се однесува до останатото, има време да размислувам и да поминувам време со моето семејство. Не сакам ништо да кажам додека главите се уште се жешки.“