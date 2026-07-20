Ромеро не сакаше да се ракува со Трамп по поразот на СП

Њујорк – Аргентинскиот фудбалер Кристијан Ромеро се најде во центарот на вниманието по церемонијата на доделување медали по финалето на Светското првенство во Њујорк. Видео кое брзо се прошири на интернет го покажува одбранбениот играч како поминува покрај американскиот претседател Доналд Трамп без да се ракува додека го прима сребрениот медал, што предизвика бројни реакции. Целиот настан беше само еден во низата непријатни моменти за Трамп на стадионот „МетЛајф“, пишува Goal.com.

Контроверзен момент на церемонијата

Аргентина не успеа да ја одбрани титулата светски шампион бидејќи загуби од Шпанија со 1:0 во финалето. Натпреварот беше проследен со церемонија на доделување медали, а видео кое стана вирално го покажува Ромеро како се ракува со претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, и мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум. Двајцата стоеја до Доналд Трамп, но аргентинскиот одбранбен играч само помина покрај американскиот претседател, гледајќи право напред, без да воспостави контакт со очите или да се ракува.

Поделени реакции на социјалните мрежи

Иако беше заменет во 70-тата минута за време на натпреварот, потегот на Ромеро од церемонијата стана главна тема на дискусија. Снимките од различни агли потврдуваат дека не се случило ракување. Овој настан ја подели јавноста на социјалните мрежи и меѓу фудбалските аналитичари. Додека некои тврдат дека Ромеро намерно испратил политичка порака, други мислат дека станува збор за ненамерен пропуст.

Негативна атмосфера за Трамп на стадионот

Наводниот потег на Ромеро беше само дел од непријатната вечер за американскиот претседател. Десетици илјади гледачи на стадионот го поздравија со свирежи штом неговата слика се појави на екраните пред натпреварот, а негативната реакција продолжи кога тој излезе на теренот.

Проблемите продолжија и по финалето, кога Трамп не го напушти веднаш подиумот. Претседателот на ФИФА, Инфантино, мораше да го насочи кон излезот, така што прославата на шпанските фудбалери остана во центарот на вниманието.

Враќање на клупските обврски

Ромеро сега има одмор по тешкиот Мундијал и поразот во финалето. Наскоро ќе се врати во Лондон, каде што ќе се подготвува за новата сезона во Премиер лигата со Тотенхем. Клубот се надева дека нивниот дефанзивец ќе се врати фокусиран на фудбалот, без да биде оптоварен со настани надвор од теренот.