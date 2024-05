Реал Мадрид одби да го прими шампионскиот трофеј од почит кон противникот

Минатиот викенд фудбалерите на Реал Мадрид по 36-ти пат станаа шампиони на Шпанија, но клубот одби да го прими трофејот на следниот натпревар.

По победата на „кралскиот клуб“ против Кадиз и поразот на Барселона од Џирона, Реал дојде до недостижна предност.

🚨 CONFIRMED: Real Madrid do not consider it appropriate to receive La Liga trophy in Granada’s stadium out of respect for Granada players who are risking relegation. @JLSanchez78 pic.twitter.com/pW3z1cMhI6

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 6, 2024