Рама тврди дека на протестите во Тирана учествувала Икбале Худити, сестра на иранскиот генерал, Касем Сулејмани

25/06/2026 14:22

Албанскиот премиер Еди Рама повторно реагираше со објава на социјалните мрежи во врска со протестите во Тирана, овој пат тврдејќи дека на истите учествувала и  „сестрата на иранскиот генерал, Касем Сулејмани, кој беше убиен во војната со САД“.

Тој објавуви и  фотографија на која, според него,  е Икбале Худити – сестрата на Сулејмани.

„Погледнете ги двете фотографии. Тоа е истиот лик што дојде со караванот на лажната „дијаспора“, кој во името на Алах проповеда омраза, повикува на востание против албанската влада, бара одмазда против Америка за својот убиен брат, касапот на режимот во Техеран, озлогласениот генерал Касем Сулејмани. И да, ликот до неа е самиот Ахмадинеџад, озлогласениот главен слуга на ајатоласите на темнината“, пишува Рама.

Икбале Худити е позната по своите јавни симпатии кон исламистичката теократија во Техеран, претходно беше уапсена во Косово поради изјави со кои поттикнува терористички акти против САД и Израел. 

Поврзани содржини

Падна хеликоптер што гасел пожар во Грција – спасени двајцата членови на екипажот
Вињетите во Бугарија поскапуваат за 30 отсто од 1 август
Белград е меѓу најскапите европски градови за самци
Ако патувате за Халкидики: Целосно се затвора обиколницата кон Солун во двата правци
Урнат облакодерот „Вјесник“, некогаш симболот на Загреб
Хакерски напад на Плитвице: Картичките се одбиваат, продавниците се затворени…
Во Албанија во првиот квартал директните странски инвестиции достигнале 404 милиони евра
Голем пожар во Атина: Повеќе од 16 часа гори фабрика за пластика

Најчитани