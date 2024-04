Пукна брана, многу мртви (фото , видео)

Најмалку 42 лица загинаа денеска во поплавите што ја погодија областа Маи Махиу во Кенија, соопшти полицијата.

Браната пукна во близина на Маи Махију во округот Накуру, одземајќи куќи и спасувачи кои копаат низ урнатините за да најдат преживеани.

Floods kill at least 42 in central Kenya; toll may rise after dam bursts: At least 42 people have been killed in floods in central Kenya's Mai Mahiu area and police warned the number of deaths could rise after a dam burst, Citizen Television reported on… https://t.co/Irbifdz8eG

