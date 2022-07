Пукање на патеката на парадата за 4-ти јули во предградие на Чикаго, најмалку шестмина мртви

Пукање е забележано на патеката на парадата за Денот на независноста во предградието на Чикаго, Хајленд Парк, објави канцеларијата на шерифот на округот Лејк на Твитер во понеделникот.

Телевизијата WGN објави, повикувајќи се на неидентификувани полициски извори, дека се стравува дека најмалку шестмина лица загинале, а десетици други се повредени.

Поворката ненадејно беше запрена кога беа испукани истрели 10 минути по нејзиното започнување, поради што стотици луѓе избегаа за своја безбедност, објави Чикаго Сан Тајмс.

Луѓето почнале да трчаат откако слушнале неколку силни истрели, објави телевизијата CBS 2, повикувајќи се на продуцент кој присуствувал на поворката.

„Останете подалеку од областа – дозволете полицијата и службите за итни случаи да ја вршат својата работа“, напиша канцеларијата на шерифот, додавајќи дека пратениците и помагаат на полицијата на Хајленд Парк.

„Сите трчаа, се криеја, врескаа“, рече дигиталната продуцентка на CBS 2, Елиса Кауфман, според веб-страницата на мрежата.

The #HighlandPark #4thOfJuly mass shooter had time to dump several magazines before people got a chance to react. Including police. pic.twitter.com/l1NJktAvBe

— Mr Ghostly (@mr_gh0stly) July 4, 2022