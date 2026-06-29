Промоција на програмата за „Галичка свадба“ и претставување на годинашните младенци

29/06/2026 07:22
Фото: Б. Грданоски

Програмата на годинашното издание на Галичка свадба денеска официјално ќе биде претставена на прес-конференција во Скопје.

На настанот ќе бидат претставени и годинашните младенци, облечени во традиционалните галички свадбарски носии.

Пред присутните ќе се обратат генералниот директор на Пивара Скопје, Огњен Лазиќ, државниот секретар во Министерството за култура и туризам, Марија Станчевска-Ѓоргова, претседателот на месната заедница „Галичник“, Огнен Караѓозовски, како и годинашните галички младоженци.

Поврзани содржини

И денеска многу топло, температури до 39 Целзиусови степени
Во Кочани повеќе од двојно зголемена потрошувачката на водата за пиење, можно воведување на рестрикции
Земјотрес со епицентар на подрачјето Тетово-Гостивар
Денес имаше 12 пожари во Македонија, пет се уште не се изгаснати
Ѓорѓиевски за Ерусалим пост: Сакам Скопје да биде попаметен, почист и поорганизиран град
Пожари се уште горат во Куманово, Пехчево и Дебар
Сиљановска на средба со претставници на УНЕСКО околу заштитата на Охридскиот регион
Најскапа земја во Европа е Исланд, најевтина е Македонија

Најчитани