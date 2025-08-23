Променливо облачно со локален пороен дожд, грмежи и ветер

23/08/2025 08:10
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладне во западните делови ќе има локален пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а долж Повардарието засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 11 до 20, а максималната ќе достигне од 25 до 33 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 31 степен.

Во недела ќе дува слаб до умерен, а долж Повардарието повремено засилен северен ветер кој ќе услови опаѓање на дневната температура. Потоа времето ќе биде претежно стабилно со благ пораст на дневната температура. 

