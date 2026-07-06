Прогласена е најбезбедната земја во светот, се наоѓа во Европа

Објавен е Глобалниот индекс на мир за 2026 година, студија која ги наведува најбезбедните земји во светот. Европа повторно го зазеде првото место, а оваа година истата земја го зазеде првото место. Во време кога на многумина им се чини дека светот станува сè понестабилен, безбедноста сè повеќе станува еден од важните критериуми при избор на патување, пишува Time Out.

Глобалниот индекс на мир анализира 163 земји секоја година и зема предвид три главни области: домашни и меѓународни конфликти, степен на милитаризација и општа безбедност на општеството. Врз основа на овие индикатори, секоја земја добива оценка за мир на скала од еден до пет.

Европа доминира на рангирањето

Исланд повторно е прогласен за најбезбедна земја во светот, и тоа, како што се наведува во извештајот, со голема разлика. Меѓу десетте најбезбедни земји во светот, седум се од Европа, што ја потврдува доминацијата на континентот на оваа листа.

Сепак, ова е една европска земја помалку од минатата година. Данска, всушност, падна на единаесеттото место. И покрај ова, Европа сè уште убедливо го држи првото место кога станува збор за безбедноста и мирот.

Нов Зеланд е зад Исланд на глобалната листа, додека Швајцарија го освои третото место во светот и второ во Европа. Словенија заврши на четвртото место во светот, или трето меѓу европските земји.

Најмирниот регион во Европа

Извештајот, исто така, покажува дека Западна и Централна Европа остануваат најмирните региони во светот. Ова е особено интересно бидејќи овие региони имаа голем удел во растот на воените трошоци минатата година.

Најголем скок на листата направи Полска, која скокна од 45-то место во 2025 година на 22-ро место оваа година.

Од друга страна, Франција беше оценета како најмалку мирна земја во регионот на Западна и Централна Европа. Во извештајот се наведува дека има пад од два проценти во целокупната безбедност. Една од наведените причини е тоа што едно од четири лица не се чувствува безбедно да се враќа дома сам навечер, додека едно од десет лица наводно пријавило дека било жртва на насилно кривично дело.

Десетте најбезбедни земји во светот во 2026 година

Според Глобалниот индекс на мир, десетте најбезбедни земји во светот за 2026 година се:

Исланд

Нов Зеланд

Швајцарија

Словенија

Ирска

Австрија

Португалија

Сингапур

Финска

Јапонија