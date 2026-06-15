Проектот „Ноќни музеи“ повторно ги отвора вратите на културното наследство на Турција по зајдисонце

Откако привлече повеќе од 1 милион посетители во 2025 година, проектот „Ноќни музеи“ и годинава, во периодот од 1 јуни до 1 октомври, ќе им овозможи на посетителите на Турција да посетат 20 музеи и археолошки локалитети во вечерните часови,. Овој проект има цел да го направи богатото културно наследство на земјата достапно и надвор од редовното работно време и да им понуди на посетителите уникатен начин да ги доживеат нејзините историски знаменитости. Со официјално започнување на својата трета сезона, проектот „Ноќни музеи“ ги поканува посетителите да ги доживеат некои од најпознатите музеи и археолошки локалитети во Турција по зајдисонце.

Како дел од овој проект, ова лето, во вечерните часови, туристите ќе можат да ги посетат Археолошките музеи на Истанбул, Кулата Галата со извонредниот поглед кон градот и Музејот на турската и исламската уметност, сместен во поранешната палата на Ибрахим-паша.



Проектот овозможува да се доживее античкиот свет под ѕвезденото небо на Турција и ги вклучува античките градови Ефес, еден од најдобро зачуваните римски градови во светот; Хиераполис, именуван по Хиера, сопругата на легендарниот основач на Пергамон; потоа Телеф, со својот осветлен театар, улици и травертински формации; како и добро зачуваниот Храм на Аполон во Дидима, еден од најголемите храмови на античкиот свет изграден во јонски стил.

Исто така, и античките градови сместени на Турската ривиера може да се посетат по 19.00 часот во летните месеци благодарение на специјалното осветлување. Меѓу нив се Аспендос, Патара и Сиде, како и Музејот во Аланија и Музејот на ликиските цивилизации, кои остануваат отворени навечер, збогатувајќи го културното доживување.

Историските локалитети низ Анадолија се исто така дел од листата на ноќни музеи во Турција. Планината Немрут, која привлекува светско внимание со своите огромни антички статуи на богови, надгробните споменици во Ахлат и подземниот град Деринкују, исклесан во карпа и користен како засолниште од раните христијани, се меѓу локалитетите што не треба да се пропуштат.

Кон нив се придружуваат и Музеј на анадолските цивилизации во Анкара, Музејот на мозаици Зеугма, Археолошкиот музеј на Шанлиурфа и Музејот на мозаици Халеплибахче, кои им нудат на посетителите можност да ги истражат нивните извонредни колекции до доцна во ноќта.

Покрај збогатувањето на културно-туристичката понуда на Турција, проектот „Ноќни музеи“ придонесува и за зачувување и одржливо управување со локалитетите на културното наследство преку порамномерна распределба на посетителите во текот на денот. Со продолжување на посетата вон вообичаеното работно време, иницијативата помага да се намали дневниот метеж, поттикнува подолг престој и овозможува подлабоко поврзување со културните богатства на земјата.