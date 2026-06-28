Принцот Хари може да ја откаже посетата на Велика Британија откако му беше одбиена полициска заштита

Се смета дека војводата од Сасекс ги преиспитува плановите да ги донесе сопругата и децата во Велика Британија следниот месец откако неговото барање за полициска заштита финансирана од даночните обврзници беше одбиено.

Принцот Хари и Меган го планираа своето прво патување во Велика Британија како семејство по четири години за настани поврзани со Игрите Инвиктус, кои треба да се одржат во Бирмингем во јули.

Минатата недела принцот Хари бил „возбуден“ што седумгодишниот принц Арчи и петгодишната принцеза Лилибет ќе се сретнат со кралот Чарлс за време на посетата. Сепак, семејното патување сега изгледа неизвесно откако владата го одби неговото барање за полициска заштита надвор од кралските резиденции.

Портпарол на владата во неделата изјави: „Заштитниот безбедносен систем на британската влада е ригорозен и пропорционален. Наша долгогодишна политика е да не даваме детални информации за тие аранжмани, бидејќи тоа би можело да го загрози нивниот интегритет и да влијае на безбедноста на поединците.“

Се вели дека Хари бил „растревожен“ поради одлуката, донесена само неколку дена пред пристигнувањето на семејството, но наводно сакал да најде начин да го направи патувањето успешно.

Минатата година Хари ја изгуби правната битка против Министерството за внатрешни работи во врска со автоматската полициска заштита додека бил во Велика Британија, откако претходно тврдеше дека не е безбедно да го донесе своето семејство без неа. Оттогаш му е дадена целосна проценка на ризикот и чекаше конечна одлука од кралскиот и ВИП извршниот комитет (Ravec), комитетот на Министерството за внатрешни работи одговорен за овластување на таква заштита.

Одлуките за Ravec ги донесува независен претседател, а неговото членство ги вклучува кралското домаќинство, Министерството за внатрешни работи, Кабинетот и Метрополитенската полиција.Министерката за внатрешни работи, во овој случај Шабана Махмуд, не придонесува кон индивидуалните одлуки за Ravec.

Хари се сретна со својот татко минатиот септември во Кларенс Хаус во Лондон, што беше нивна прва средба лице в лице од февруари 2024 година. Тоа се сметаше за прв чекор во подобрувањето на односите меѓу нив.