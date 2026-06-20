Принцот Хари и Меган ќе престојуваат во кралската резиденција

Лондон – Војводата и војвотката од Сасекс ќе престојуваат во кралската резиденција со своите деца кога ќе се вратат во Велика Британија следниот месец, открива „Телеграф“.

На семејството му беше понудено сместување и обезбедување од страна на кралот, потег што сигнализираше јасна желба да се обедини со неговите млади внуци.

Принцот Хари долго време планираше да се врати во Велика Британија за да присуствува на настаните што го одбележуваат едногодишното одбројување до Игрите „Инвиктус“ 2027 во Бирмингем.

Но, неговата одлука да ги донесе Меган, како и седумгодишниот принц Арчи и петгодишната принцеза Лилибет, беше донесена неодамна по гаранциите од Бакингемската палата.

Поканата да остане во рамките на безбедносниот кордон на кралската резиденција значеше дека војводата се чувствувал доволно самоуверен да ги врати сопругата и децата за прв пат по четири години.

Се вели дека со нетрпение очекува да ги запознае со семејството и пријателите, како и со аспектите на кралската и британската култура што не ги доживеале додека растеле во Монтесито, Калифорнија.

Тој претходно изјави дека без соодветна, државна заштита, тие нема да бидат безбедни и дека не може да ризикува да ги стави „во опасност“.

На војводата му беше понуден сместување во Бакингемската палата во 2024 година, но го одби бидејќи немаше полициска заштита. Влезовите и излезите во палатата се толку изложени што тој веруваше дека ќе биде „седечка патка“.

Сепак, овој пат се смета дека палатата дала гаранции дека семејството ќе добие и „безбеден и сигурен премин“ во и надвор од резиденцијата.

Целиот обем на таа одредба сè уште не е познат. Војводата не доби одговор од Кралскиот и ВИП Извршен комитет (Равек), комитетот на Министерството за внатрешни работи одговорен за вакви одлуки, и покрај тоа што ги сподели своите планови за патување во рамките на доделениот временски рок.

Извори од Бакингемската палата инсистираа дека безбедноста е прашање исклучиво за Равек.

Војводата ќе присуствува на неколку настани што го промовираат едногодишното одбројување до Инвиктус, како и на некои што вклучуваат негови преостанати покровителства, вклучувајќи ги WellChild и Scotty’s Little Soldiers.

Присуството на војвотката на настаните на Invictus не е потврдено. Сепак, таа е постојан поддржувач на иницијативата уште од нејзиното прво официјално појавување заедно со војводата на Игрите во 2017 година во Торонто, редовно обраќајќи им се на спортистите и бодрејќи ги од трибините.

Не е познато дали децата ќе бидат видени на некои официјални настани. Војводата и војвотката долго време ја штитат својата приватност, но се свесни дека не можат да го прават тоа засекогаш.

Сè поредовните објави на Инстаграм на Меган на кои се прикажани децата секогаш се внимателно снимени за да се осигура дека нивните лица се скриени.

Во Диселдорф во 2023 година, војвотката рече: „Едвај чекаме еден ден да можеме да ги донесеме и нашите деца за да можат да доживеат колку е ова неверојатно“.

Во Канада во 2025 година, и војводата рече дека би „сакал“ неговите деца „еден ден од прва рака да го доживеат духот на Invictus“, иако призна дека тие се уште се мали.

Арчи и Лилибет последен пат го виделе кралот кога долетале за прославите на платинскиот јубилеј на Елизабета II во 2022 година.

Војводата и војвотката се вратиле без децата во септември 2022 година, посета што се совпаднала со смртта на Елизабета II. Во тоа време, тие сè уште ја поседувале куќата Фрогмор, брачниот дом во имотот Виндзор.

Оттогаш, секогаш кога Хари се враќал сам, се верува дека престојувал во хотели или со пријатели.

Тој моментално е предмет на „по мерка“ договор што бара од него да го извести Равек 30 дена однапред за секоја планирана посета на Велика Британија и неговиот распоред.

Комитетот, составен од претставници од кралското семејство, Метрополитенската полиција, Министерството за внатрешни работи, Кабинетот и Министерството за надворешни работи, потоа одлучува каква заштита, доколку воопшто, треба да има.

Претходно, понудената заштита честопати се сведуваше на малку повеќе од контакт број за офицер за врска.

Војводата минатата година изгуби правна битка против Министерството за внатрешни работи околу неговото право да добие гарантирана полициска заштита и оттогаш го води прашањето зад затворени врати.

Во декември, му беше дадена целосна проценка на ризик за која се бореше со години, а која сега е завршена. Равек сè уште не го информирал за исходот.

Се смета дека државните службеници од Министерството за внатрешни работи, Канцеларијата на кабинетот и Министерството за надворешни работи стравуваат дека давањето на автоматското право на полициска заштита на Сасексите носи премногу политички ризик.

Тие се плашат од јавна реакција ако ја променат сегашната позиција.