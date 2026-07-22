Принцезата Шарлин блесна во златна тоалета на Балот на Црвениот крст во Монако

Монте Карло- Принцезата Шарлин и принцот Алберт беа домаќини на Балот на Црвениот крст во Монако , еден од најважните настани во летниот социјален календар на кнежевството. За таа пригода, Шарлин носеше светкав дизајн на едно рамо со столб од Ели Сааб, еден од нејзините омилени дизајнери. Некои од нејзините најпаметни неодамнешни изгледи од либанскиот дизајнер вклучуваат блескав сребрен фустан што го носеше на Балот на розите во март, како и бел везан миди фустан на инаугурацијата на папата Лав во 2025 година.

На кнежевскиот пар му се придружи на црвениот тепих Камил Готлиб, ќерка на принцезата Стефани и внука на Грејс Кели, облечена во нежно жолт фустан од Елизабета Франчи.

Балот на Црвениот крст, кој се одржува секоја година во Сал де Етоил во Монте Карло, е меѓу најзначајните годишни гала-свечености во Монако. Принцот Алберт и принцезата Шарлин ја водат вечерта во својство на претседател и потпретседател на Црвениот крст на Монако, организација која е поврзана со семејството Грималди од 1948 година. Кели ја презеде функцијата претседател во 1958 година, десет години по одржувањето на првиот бал, и го претвори настанот во еден од најгламурозните настани во Европа.

Овогодинешниот настан означи лична пресвртница за Шарлин, бидејќи беа точно 20 години од нејзиното прво појавување на Балот на Црвениот крст. Во 2006 година, таа присуствуваше како придружничка на принцот Алберт пред да биде објавена каква било свршувачка, седејќи до модниот дизајнер Карл Лагерфелд, долгогодишен пријател на семејството Грималди, во момент што наговести што се развиваше меѓу нив двајца. Иако сега е убава на балот, нејзиното прво појавување, според нејзина сопствена изјава, беше сè друго освен дотерувано.

„Мојот прв бал на Црвениот крст беше крштевање со оган“, изјави таа за „Венити фер“. „Бев навикната да живеам во костим за капење и не знаев ништо за мода. На денот на балот, цел ден играв одбојка на плажа и не размислував да се подготвам сè до доцна попладне. Позајмив зелен фустан од една пријателка, си ја направив косата и си ги налакирав ноктите црвено… Изгледав како елка.“