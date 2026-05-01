Претставен новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација
Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) денеска официјално го претстави новиот дрес на македонската репрезентација со логото на германскиот производител на спортска опрема „Адидас“.
Новиот дизајн, како што е соопштено, е специјално персонализиран за македонскиот национален тим, во тесна соработка помеѓу ФФМ и Адидас, а во рамки на програмата на УЕФА за помош на националните асоцијации во спортска опрема (UEFA Kit Assistance Scheme).
„Дресовите на македонската репрезентација комбинираат современ изглед и врвни материјали, обезбедувајќи максимална удобност и функционалност на теренот. Со новиот изглед, нашите национални тимови ќе настапуваат на следните натпревари, носејќи симболика што ја претставува гордоста и единството на нашата земја“, соопшти ФФМ.
ФФМ заедно со други девет европски национални асоцијации е дел од програмата на УЕФА, која од основањето во 2007 годинао безбедува натпреварувачка и тренинг-опрема за националните асоцијации, овозможувајќи им на репрезентациите да настапуваат во висококвалитетни, уникатни дресови што ја одразуваат нивната фудбалска култура и историја.
Десетте селектирани национални селекции, вклучувајќи ја и македонската, во следните две сезони ќе носат уникатни дизајни на Адидас, дизајнирани во тесна соработка со соодветните асоцијации.