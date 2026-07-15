Пред три години, оваа европска река беше опасна за пливање, но денес е голем хит

Париз доживува исклучително високи температури ова лето – живата во термометарот се искачува на 40 степени Целзиусови. Затоа не е изненадувачки што неговите жители бараат освежување.

До неодамна, пливањето во Сена беше многу опасно – и поради отпадните води и високата концентрација на бактерии E.coli, како и поради густиот речен сообраќај и силните струи. Од 1970-тите, Сена стана еден вид канал за отпадни води, во кој се испуштаат повеќе од половина од отпадните води од парискиот регион.

Иако многу власти најавија нејзино чистење во последните 40 години, првите акции беа започнати дури во 2016 година под администрација на Ан Идалго, како дел од подготовките за организација на Олимписките игри во 2024 година.

Французите сфатија дека ќе треба да инвестираат повеќе од милијарда евра во модернизација на канализацискиот систем и постројките за третман на отпадни води за да го подготват за домаќинство на Олимписките игри.

И навистина го направија тоа.

Реката беше исчистена непосредно пред почетокот на олимписките натпревари, а потоа, капачите од градот се вратија во Сена. Покрај тоа, за време на првата јавна сезона, т.е. во 2025 година, околу 100.000 капачи ја посетија реката.

Водата се тестира секој ден

Во Париз, можете да пливате во три бесплатни општински бањи на Сена во текот на летните месеци. Најголемата бања е Baignade Bercy во 12-тиот арондисман, спроти Националната библиотека на Франција.

Бањата Brass Marie се наоѓа во 4-тиот арондисман веднаш до популарниот историски кварт Ле Маре и е идеален избор за освежително пливање по истражувањето на центарот на градот, додека бањата Grenelle во 15-тиот арондисман е одличен избор за семејства со деца.

Иако градот го проверува квалитетот на водата секој ден, таа не е секогаш идеална за пливање. Ако резултатите се неповолни, бањата се затвора неколку дена додека водата не се прочисти.

Тука се користи систем на знамиња – тие служат како семафор што покажува дали пливањето е дозволено (зелено знаме), дали е потребна претпазливост поради лошо време или силни речни струи (жолто знаме) или дали е забрането (црвено знаме).

Дали чистењето на Сена за повеќе од милијарда долари вредеше е прашање за кое Парижаните продолжуваат да дебатираат. Сепак, сè повеќе луѓе избираат да бараат освежување таму, особено за време на топлотен бран.

Историјата на пливањето во Сена

Пливањето во Сена не е ништо ново. Парижаните се освежуваат во оваа река уште од 17 век – најчесто се фрлале голи во реката, практика што била забранета во 1716 година од причини на јавен морал.

Во 18 век, на Сена почнале да се појавуваат пловечки капалишта, а во 19 век, оваа река станала официјално место за капење на Парижаните. По неа почнале да се отвораат кафулиња и ресторани, како и школи за пливање.

Сена, исто така, била домаќин на натпревари во пливање како дел од Олимписките игри, кои се одржале во француската престолнина во 1900 година.

Поради разни сообраќајни несреќи на реката, како и низа давења, француските власти го забраниле пливањето во Сена во 1923 година. Неколку децении подоцна, реката била прогласена за несоодветна за рекреација поради загадување.