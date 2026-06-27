Потврден случај на денга треска во Македонија кај 42-годишен маж од Бангладеш

27/06/2026 15:52
Фото: Б. Грданоски

Фадил Цана, директорот на Клиниката за инфективни болести денеска информираше дека во Македонија има еден потврден случај на денга треска.

Станува збор за 42-годишен маж од Бангладеш кој допатувал во Македонија на работа.

Случајот е потврден врз основа на лабораториски наоди направени на Инфективната клиника во Скопје и во Институт за jaвно здравје.

Заболениот е хоспитализиран на Инфективна клиника и е во стабилна состоба.

Здравствените власти уверуваат дека во моментов не постои ризик за ширене на болеста, бидејќи се пренесува исклучиво од убод на комарец.

 

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