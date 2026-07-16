Пост Малоун ќе биде главната ѕвезда на затворањето на СП во Њујорк

Њујорк – POST Malone ќе биде главен изведувач на церемонијата на затворање на Светското првенство во фудбал во 2026 година, кое ќе се одржи на стадионот во Њујорк, Њу Џерси, на 19 јули. Тој ќе настапи 90 минути пред почетокот на финалниот натпревар, а неговиот музички стил, кој комбинира различни жанрови, се смета за соодветен за глобална прослава на различни култури.

„Во момент кога спортот, културата и глобалното внимание се спојуваат, Post Malone ќе одржи настап дизајниран да го прослави патувањето на шампионатот и да ја разгори атмосферата пред очите на светот да се свртат кон финалистите“, изјави претседателот на ФИФА, Џани Инфантино.

Ѕвезден состав за крајот на шампионатот

Малоун се приклучува на долгиот список уметници и познати личности кои ќе присуствуваат на церемонијата на затворање, вклучувајќи ги Том Круз, Џенифер Хадсон, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, IShowSpeed ​​​​и Роби Вилијамс. Но, свеченостите не завршуваат тука. Како што претходно беше најавено, Џастин Бибер ќе биде главен изведувач на полувремето на финалето заедно со Мадона, Шакира и BTS, дополнително зајакнувајќи го веќе импресивниот состав.

„Светското првенство го обединува светот на начин на кој ништо друго не може. Благодарен сум што сум дел од ова шоу на полувремето, а уште поблагодарен сум што знам дека веќе помага да се прошири пристапот до образование за децата ширум светот“, рече Бибер претходно за неговиот претстоен настап.

Музички моменти за време на турнирот

Порано на турнирот, Шакира и Бурна Бој го отворија Светското првенство во Мексико Сити со изведба на „Даи Даи“. Artists Future, Тајла и Кети Пери настапија на церемонијата на отворањето во Соединетите Држави на стадионот SoFi во Лос Анџелес, додека Мајкл Бубле, Алесија Кара и Елијана настапија на церемонијата на отворањето во Канада.

Ели Гулдинг неодамна настапи и во четвртфиналето со „Lights“, во победата на нејзината родна Англија над Норвешка.