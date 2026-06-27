Поради високите температури да се наводнуваат површините

Земјоделците да ги наводнуваат површините, особено пролетните окопни и индустриските култури, но да вршат и плитка обработка (окупување) на почвата за да се зачува влагата и да се спречи формирањето кора, препорачуваат агрометеоролозите.

Како што велат, во актуелните, летни временски услови со високи температури, треба да се преземат мерки и за уништување на плевелите, како и за заштита на растенијата од појава и развој на болести и штетници.

-Ова е период кога потребите за вода кај сите земјоделски култури се големи и перманентни. Затоа, се препорачува наводнување на културите, особено на пролетните окопни и индустриски култури. Земјоделските производители може да продолжат со активностите и грижата за нивните посеви и изведување работи во поле. Поради високите температури наводнувањето да биде задолжително. Треба да се обрне внимание и на подготовката на механизацијата за претстојната жетва на житните култури. Посевите редовно да се следат, истакнуваат агрометеоролозите од УХМР.

Минатата недела, потсетуваат, времето беше претежно сончево и топло со мала локална облачност и повремени поројни врнежи од дожд.

-Овие временски услови беа поволни за зреење на некои видови овошје како црешата, вишната и некои типови зеленчук, како и за интензивниот раст и развој на пченката, сончогледот, и другите пролетни култури. Виновата лоза е во фаза на затворање на гроздови. За време на оваа фенофаза во лозовите насади треба да се врши редовна обработка на почвата за уништување на плевелите и зачувување на влагата. Се врши и редовна заштита против болести и штетници, информираат агрометеоролозите.