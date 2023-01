Поради една жена сите зборуваат за новогодишната честитка на Путин

Рускиот претседател Владимир Путин во саботата традиционално им се обрати на својот народ и им ја честиташе Новата година.

На видеото зад него стојат руски војници, а на социјалните мрежи се прошири теоријата дека русокосата и претходно се појавувала зад Путин во други улоги.

Се шпекулира дека се работи за жена која статира во различни ситуации, со оглед на тоа што се појавила и на рибарски брод и во црква.

Theater of the absurd: fake words, by a fake strongman, in front of a fake crowd #RussiaIsLosing pic.twitter.com/1NcWhKO7Ge

— Andrew Chakhoyan 🇺🇦 (@ChakhoyanAndrew) January 1, 2023