Политико: Спорот Загреб-Будимпешта околу руската нафта ескалира зад затворени врати

Хрватска има решение кое би можело трајно да ја прекине зависноста на Унгарија од руската нафта, но владата на премиерот Виктор Орбан одбива да го прифати, пишува Политико.

Хрватска нуди 35-годишна мрежа на цевководи долга 600 километри како јасна алтернатива на руската сурова нафта за Унгарија и Словачка, зајакнувајќи ги напорите на ЕУ да ги прекине последните остатоци од нејзината енергетска трговија со Москва. Сепак, пред изборите во Унгарија, на кои долгогодишниот премиер Орбан, со отворена поддршка од САД, ја направи евтината руска нафта клучен дел од својата кампања, Будимпешта жестоко се спротивставува на алтернативата. Ова се случува иако, некако тивко, Јадранскиот нафтовод (Јанаф) веќе ја снабдува Унгарија со значителни количини нафта, пишува Политико.

Растечка зависност и нарушувања на истокот

Од руската инвазија на Украина во 2022 година, Унгарија и Словачка продолжија во голема мера да се потпираат на руската нафта, спротивставувајќи се на притисокот од остатокот од ЕУ да ги прекинат врските со руската енергија. Всушност, Унгарија ја зголеми својата зависност во тој период, при што увозот на руска нафта достигна 93 проценти од вкупниот увоз минатата година, во споредба со 61 процент во 2021 година, според софискиот тинк-тенк CSD.

Сепак, протокот речиси запре откако нафтоводот „Дружба“, кој транспортира руска нафта низ Украина, беше прекинат кон крајот на јануари. Од февруари, Будимпешта ја обвини Украина за намерно одложување на поправките и предупреди на потенцијални прекини во снабдувањето доколку транзитот на руска нафта не се продолжи, особено затоа што војната во Иран се заканува да изврши поголем енергетски притисок врз неа. Киев изјави дека поправките ќе бидат завршени оваа пролет.

Хрватска алтернатива веќе е во функција

Тука влегува во игра Јадранскиот нафтовод (Јанаф), систем изграден во 1989 година и управуван од истоимената хрватска државна компанија. Загреб го претставува нафтоводот, кој транспортира сурова нафта од јадранските пристаништа до Балканот и Централна Европа, како решение кое конечно би можело да ја ослободи Унгарија од нејзината зависност од руската нафта. На некој начин, тоа веќе се случува.

Откако Унгарија побара итни залихи во февруари, Хрватска го зголеми протокот на нафта преку Јанаф и извезе 800.000 тони до унгарскиот МОЛ, кој управува со рафинерии во Унгарија и Словачка, помеѓу 26 февруари и 25 март.

Откритието дојде од хрватскиот министер за енергетика на неодамнешниот состанок зад затворени врати, а според записникот што го виде Политико, тоа имплицира дека нафтоводот би можел да обезбеди до две третини од 14-15 милиони тони годишно што ги обработува МОЛ. Јанаф потврди дека уште девет пратки во Унгарија се планирани за април и мај, од вкупно 17 од февруари.

Самиот МОЛ го призна приливот на нафта од Хрватска. Портпаролот на компанијата Амбрус Халас изјави дека снабдувањето на Унгарија, барем засега, е „непрекинато“ благодарение на нафтата од Либија, Казахстан, Норвешка, Саудиска Арабија и САД, од која голем дел пристигнува преку Јадранскиот нафтовод.

Зошто Будимпешта е против тоа?

Иако ова звучи како идеална можност Будимпешта да ја прекине својата зависност од руската нафта, унгарската влада не сака да попушти. Иако нагласуваат дека нема непосреден недостиг, тие тврдат дека нафтата од Јадранскиот гасовод не е замена за руската нафта, за која велат дека е поевтина и посоодветна за нивните рафинерии. Тие ја отфрлија понудата на Јанаф за трајно проширување на употребата на гасоводот, тврдејќи дека транзитните такси се неразумно високи.

Притоа, тие се повикуваат на тестот на капацитетот во септември, кој, како што велат, покажал дека гасоводот не може да ги поднесе потребните количини. Затоа бараат нов, пообемно тестирање на капацитетот по целата хрватска делница од гасоводот и во сите временски услови, што Јанаф го смета за непотребно со оглед на постојните испораки. Покрај тоа, Унгарија бара Хрватска, покрај неруската, да снабдува и санкционирана руска нафта, тврдејќи дека исклучоците од санкциите законски им овозможуваат да го сторат тоа.

За некои, растечките унгарски барања се знак дека инсистирањето на Орбан на руско гориво не е само комерцијално по природа. „Унгарија има доволно капацитет преку Јадранскиот гасовод за да ги задоволи сто проценти од своите потреби, а транзитните такси се пониски отколку за увоз на руска нафта“, рече Исак Леви, истражувач во Центарот за истражување на енергијата и чистиот воздух.

„Реалноста е дека потпирањето на руски фосилни горива не е прашање на технички ограничувања, туку на политичка волја.“ Портпаролката на Јанаф, Михаела Јулијана Врањеш, за Политико изјави дека „дискусиите намерно се драматизираат“.

Тврдеше дека транзитните такси се фер, дека Јанаф може да испорача околу 280.000 барели дневно во Унгарија и Словачка, повеќе отколку што добиле од Дружба, и дека тестот во септември бил ограничен по обем на инсистирање на самиот МОЛ.

Стари сметки и меѓусебна недоверба

Спорот е оптоварен и со подлабоки сомневања и стари поплаки. Добрата волја на Хрватска кон МОЛ беше оштетена од корупцискиот скандал во 2011 година, во кој претседателот на унгарската компанија, Жолт Хернади, беше осуден во отсуство во Хрватска за нелегално стекнување на контролен удел во ИНА. Хернади поднесе тужба до Европскиот суд за човекови права тврдејќи дека му е повредено правото на фер судење, а Унгарија ги одби повеќекратните барања на Хрватска за негова екстрадиција.

Последица од ова е недовербата на Хрватска кон MOL и неговото влијание врз енергетскиот сектор, што го обои и овој деловен спор.

Унгарците, од друга страна, тврдат дека им се прави неправда. Одбивањето на Јанаф да испорача руска нафта преку нафтоводот Адрија, врз основа на тоа дека може да ги прекрши санкциите на ЕУ, претставува „одбивање на снабдување и ограничување на пристап“, рече портпаролот на MOL, Амбрус.

Тој го обвини Јанаф за „злоупотреба на својата монополска позиција во снабдувањето на унгарските и словачките рафинерии од морето“. Како резултат на тоа, Унгарија поднесе жалба до органите за конкуренција на ЕУ, кои сè уште не го коментираа случајот.

Отфрлањето на нов тест за капацитет од страна на Хрватска, тврдејќи дека постојните испораки докажуваат дека нафтоводот е способен, исто така предизвика збунетост во Будимпешта. „Краткорочната слика не може да се изедначи со снабдување во текот на целата година“, рече унгарски функционер запознаен со ова прашање, зборувајќи под услов на анонимност. Тој ги наведе разликите во суровите видови, временските услови и ограничениот капацитет на рафинериите на МОЛ за преработка на неруска нафта.

„Токму затоа предложивме сеопфатен режим на тестирање што ќе ја опфати целата рута од терминалот Омишаљ до рафинериите, низ повеќе сезони и под целосни оперативни услови“, додаде функционерот. „Сепак, хрватската страна не е подготвена да спроведе таков тест. Ако цевководот е навистина способен да испорачува под овие услови, зошто хрватската страна не сака да го тестира?“

Амбрус додаде дека во моментов е невозможно да се добие јасна слика дали Јанаф ги задоволува потребите на МОЛ поради штетата од пожарот во унгарската рафинерија, која сè уште не е целосно обновена. Портпаролката на Јанаф, Врањеш, возврати дека „јасно е дека приговорите на групацијата МОЛ не се насочени кон цените или капацитетот на Јанаф, туку кон зачувување на ослободувањето од данок за увоз на санкционирана руска нафта што е можно подолго“.

Решение на повидок?

Меѓусебните обвинувања беа повторени на состанокот зад затворени врати на министрите за енергија на ЕУ минатата недела. Според записникот, унгарскиот делегат не негирал дека испораките на Јанаф помагаат во одржувањето на залихите, но повторно инсистирал на правото на руска нафта.

Портпаролот на МОЛ, Амбрус, го повторил тој став, велејќи дека нема да се толерира ниту една зависност и дека Будимпешта бара „што е можно повеќе патишта за снабдување и што е можно поголема флексибилност во набавките“.

Промена може да дојде по неодамнешните избори во Унгарија. Опозициската партија Тиса, која постигна значајни резултати против Фидес на Орбан, објави дека постепено ќе ја елиминира зависноста од руските енергетски производи, но не пред 2035 година.

Но, можеби веќе е на повидок друго решение. Во среда, хрватскиот министер за економија, Анте Шушњар, посочи на новата обврска на Унгарија да купува нафта од администрацијата на Трамп. А нафтоводот за тие испораки, според Шушњар? Токму хрватскиот јадрански нафтовод.