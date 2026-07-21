Погледнете како изгледа Чиле денес, паднаа четири метри снег

Додека поголемиот дел од Европа се бори со високи температури, вистинска зима е во полн ек на другата страна од светот. Во Чилеанските Анди, во последните денови падна огромна количина снег, а некои скијачки центри се буквално затрпани.

Силна зимска бура ги погоди планинските региони на Чиле и Аргентина, целосно менувајќи го пејзажот за само неколку дена. Врнежите од дожд беа толку обилни што некои скијачки центри беа привремено затворени, а пристапните патишта беа блокирани.

Најмногу снег падна во скијачкиот центар Ски Портиљо, каде што беа измерени дури 370 сантиметри нов снег.

Познатиот скијачки центар Вале Невадо не помина многу „полошо“. Околу два метри снег паднаа таму за време на бурата, а фотографиите покажуваат како голите падини станаа вистински зимски пејзаж за само неколку дена.

Големи количини снег се забележани и во Лас Лењас во Аргентина и Невадос де Чилан во Чиле.

Иако многу љубители на скијањето би сакале да видат вакви сцени, реалноста е малку покомплицирана. Поради опасноста од лавини, блокирани патишта и проблеми со снабдувањето со електрична енергија, некои скијачки центри сè уште не ги отвориле сите ски-лифтови и патеки.

Во Ски Портиљо, главните пристапни патишта се сè уште затворени, а ски-лифтовите не работат. Слична е ситуацијата и во Вале Невада, каде што засега се отворени само мал дел од објектите.

Метеоролозите најавуваат дека ова не е крај на снежниот бран. Во текот на неделата се очекуваат нови врнежи, а некои скијачки центри би можеле да добијат уште 30 сантиметри свеж снег.

Додека Европа бара сенка и климатизација, жителите на чилеанските планини со денови го чистат снегот и се подготвуваат за продолжување на една од најснежните епизоди во сезоната.