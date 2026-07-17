Погледнете како емотивно реагираше Винчиќ кога дозна дека ќе го суди финалето на СП
Словенечкиот судија Славко Винчиќ (46) ќе го суди финалето на Светското првенство во 2026 година помеѓу Аргентина и Шпанија, кое ќе се игра во недела. Винчиќ ја опиша оваа можност како „неверојатна чест“. Судијата од Марибор за неговото назначување дознал од Пјерлуиџи Колина, шефот на судиите на ФИФА и претседател на судискиот комитет на ФИФА, и рекол дека веста целосно го изненадила.
“Значи, пред се шок. Потоа среќа. Се тресев. Неверојатна чест е да се суди во финалето на Светското првенство. Тоа е нешто што е само сон за судија, за еден млад судија кога ќе започне. Затоа сум многу горд, многу горд на себе и на мојот тим”, изјави Винчиќ.
Винчиќ ќе стане 23-тиот човек во историјата кој ќе суди финале на Светското првенство и првиот Словенец на кој тоа ќе му суди.
„Многу е тешко да се каже сето тоа со зборови, но јас сум многу горд што ја претставувам мојата земја Словенија на најголемиот спортски настан во светот. Многу сум горд. Мојот тим е многу горд и ќе дадеме се од себе“, додаде тој.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Кој е Винчиќ?
Винчиќ е искусен судија кој веќе водеше голем број на големи натпревари во европскиот и меѓународниот фудбал. Судеше на Евро 2020, а во 2022 година го водеше финалето на Лига Европа помеѓу Ајнтрахт Франкфурт и Ренџерс.
Две години подоцна, тој го судеше финалето на Лигата на шампионите помеѓу Борусија Дортмунд и Реал Мадрид, а судеше и натпревари на Евро 2024, вклучувајќи го и полуфиналето меѓу Франција и Шпанија. Тој лани судеше на Светското клупско првенство во САД.
Ова е негов втор Мундијал. На СП 2022 во Катар судеше два натпревари, а на актуелниот турнир ги судеше Бразил – Мароко и Јордан – Алжир во групата и Мексико – Еквадор во осминафиналето.
Винчиќ истакна дека заслугата за неговото назначување е на целиот судиски тим, особено на помошните судии Томаж Кланчник и Андраж Ковачиќ.
“Судењето е тимска работа. Без нив, без Томаж и Андраж ова не би било возможно. Навистина сум среќен што ги имам во текот на мојата кариера, во текот на нашите кариери. Ние сме многу добри пријатели, добар тим и им благодарам”, изјави Винчиќ.
Четвртиот судија на финалето ќе биде Јорданецот Адам Махадме, а резервен помошен судија неговиот сонародник Мохамад Ал Калаф. (Извор: Индекс.хр)